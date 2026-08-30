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МОСИНФОРМ

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Облачная погода ожидается в столичном регионе 30 августа

Облачная погода ожидается в столичном регионе 30 августа

В воскресенье, 30 августа, в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой дождь, местами осадки будут умеренными.

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