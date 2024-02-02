Военное обмундирование для ВСУ пытались отправить поездом через Россию

Чита. Забайкальский край. Контейнеры с формой для ВСУ обнаружили в грузовом поезде в Забайкалье. Об этом рассказал начальник Читинской таможни Владимир Игнатьев, пишет «Российская газета» со ссылкой на ТАСС.
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