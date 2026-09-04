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Челябинские предприниматели: качество внедрения ИИ для бизнеса вызывает сомнения

Челябинские предприниматели: качество внедрения ИИ для бизнеса вызывает сомнения

ЧЕЛЯБИНСК, 4 сентября, ФедералПресс. Внедрение ИИ в бизнес-процессы обсудили на совместном заседании комитетов Челябинского Союза промышленников и предпринимателей (СПП) Южного Урала по цифровизации и развитию МСП.

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