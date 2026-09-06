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Рамблер

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Организаторам концерта Канье Уэст вынесли предостережение

Организаторам концерта Канье Уэст вынесли предостережение

Роспотребнадзор Петербурга зафиксировал жалобы на несостоявшийся концерт американского рэпера Канье Уэста, организаторам объявлено предостережение.

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