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Перес выразил Анчелотти полную поддержку и похвалил за выступления «Реала» в этом сезоне

Перес выразил Анчелотти полную поддержку и похвалил за выступления «Реала» в этом сезоне

Руководство «Реала» не собирается увольнять главного тренера Карло Анчелотти. По информации Marca, президент мадридцев Флорентино Перес провел с итальянским специалистом полуторачасовую встречу и выразил ему полную поддержку, отметив качественно проделанную в этом сезоне работу.

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