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Регионы России

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Российский оператор T2 открыл предзаказы на iPhone 18

Российский оператор T2 открыл предзаказы на iPhone 18

Российский оператор T2 официально объявил о старте приёма предварительных заказов на новое поколение смартфонов Apple — iPhone 18.

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