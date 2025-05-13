Вахтовикам в Приангарье предлагают 168 тысяч рублей, но желающих немного

В Иркутской области наблюдается высокий спрос на вахтовиков: рекрутинговый сервис hh.ru сообщает, что в первом квартале 2025 года регион вошел в десятку лидеров по доле вахтовых вакансий, заняв девятое место.
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