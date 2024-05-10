В Крыму увидели в петиции о войсках Запада признак истощения ВСУ

Появление на сайте президента Украины Владимира Зеленского петиции с просьбой пригласить западные войска для помощи ВСУ можно считать признаком истощения украинской армии, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии