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В Крыму увидели в петиции о войсках Запада признак истощения ВСУ

Появление на сайте президента Украины Владимира Зеленского петиции с просьбой пригласить западные войска для помощи ВСУ можно считать признаком истощения украинской армии, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

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