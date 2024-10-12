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Запад уязвлен «арктическим союзом» России и Китая

Запад уязвлен «арктическим союзом» России и Китая

В ответ НАТО изучает идею создания центра воздушных операций в Заполярье. Соединенные Штаты на этой неделе вновь заявили о растущем беспокойстве, которое у них вызывает сотрудничество России и Китая в Арктике.

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