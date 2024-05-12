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В МЧС объявили экстренное предупреждение о сильном ветре в Забайкалье 13 мая

В МЧС объявили экстренное предупреждение о сильном ветре в Забайкалье 13 мая

Главное управление МЧС по Забайкальскому краю предупредило об усилении ветра до 25-28 метров в секунду 13 мая.

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