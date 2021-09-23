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Опубликован список группы альпинистов, застрявших на Эльбрусе

Опубликован список группы альпинистов, застрявших на Эльбрусе

Опубликован полный список имен альпинистов, попавших в снежную бурю на Эльбрусе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Сергей Дмитриев
...Оно им так было надо ? Чего ради, для каких научных целей надо было устраивать эту рисковую экспедицию? Этот гонор альпинистов трудно понять. Горами достаточно любоваться и не обязательно карабкаться на вершину, чтобы оставить там метку.

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