Опубликован список группы альпинистов, застрявших на Эльбрусе

Газета.ruТуризмОпубликован список группы альпинистов, застрявших на ЭльбрусеОпубликован полный список имен альпинистов, попавших в снежную бурю на Эльбрусе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей Дмитриев...Оно им так было надо ? Чего ради, для каких научных целей надо было устраивать эту рисковую экспедицию? Этот гонор альпинистов трудно понять. Горами достаточно любоваться и не обязательно карабкаться на вершину, чтобы оставить там метку.Комментировать
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