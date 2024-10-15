Бегство от перспективы быть мобилизованными: перед началом учебного года с территории Украины выехали 300 тысяч школьников На Украине продолжается массовый выезд граждан за рубеж.
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Бегство от перспективы быть мобилизованными: перед началом учебного года с территории Украины выехали 300 тысяч школьников На Украине продолжается массовый выезд граждан за рубеж.
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