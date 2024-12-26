Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 775 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    Трепачи всегда были находкой для врагов!Путин рассказал, ...
  • Наталья Котельникова
    Хватит только планировать, работать давайте.Не более 90 дней ...
  • Сергей Карабухин
    «Мы русские, и поэтому мы победим» – Суворов «За русский народ!» — тост, произнесённый И. В. Сталиным на кремлёвском..."И сегодня, и зав...

РИАН: главный муфтий Москвы заявил об отсутствии волшебной силы у Деда Мороза

РИАН: главный муфтий Москвы заявил об отсутствии волшебной силы у Деда Мороза

Ильдар Аляутдинов назвал мультяшными героями Деда Мороза и Снегурочку.Председатель духовного управления мусульман, муфтий Москвы и магистр исламских наук Ильдар Аляутдинов не оставил шансов на реабилитацию главному волшебнику русской зимы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СС
Светлана Силина
А сам он на кого похож?
Ответить
17 час.
Амара Карпова
Идиот🤮
Ответить
17 час.
Александр Котов
Что это чмо в Москве делает?
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх