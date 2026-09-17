Карен Хачанов достиг лучшей формы и поднялся в рейтинге ATP

Русский теннисист Карен Хачанов заявил о своей лучшей форме и поднялся на 26-е место в рейтинге ATP после успешного выступления на Открытом чемпионате США, где достиг полуфинала.
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