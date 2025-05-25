Трамп направил чиновников Госдепа на встречу с британскими противниками абортов

Президент США Дональд Трамп направил официальных лиц на встречу с британскими активистами движения против свободного проведения абортов в связи с опасениями, что их право на свободу слова находится под угрозой, The Telegraph.
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