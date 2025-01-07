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Китай готов к взаимовыгодному сотрудничеству с США при Трампе

Китай готов к взаимовыгодному сотрудничеству с США при Трампе

Китай выразил готовность сотрудничать с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Представитель МИД КНР Го Цзякунь подчеркнул взаимовыгодные перспективы в торгово-экономических отношениях, нацеленных на устойчивое развитие и мирное сосуществование.

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