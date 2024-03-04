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В Минобороны Украины заговорили о «трагедии» ВСУ

В Минобороны Украины заговорили о «трагедии» ВСУ

В ведомстве допустили, что российские войска на линии фронта могут «продвинуться дальше». Если армия Украины продолжит испытывать нехватку вооружения и людей и дальше, это обернется трагедией для ВСУ и позволит российским военным на линии фронта продвинуться дальше.

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