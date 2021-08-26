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Полицейские подали в суд на Трампа из-за штурма Капитолия

Полицейские подали в суд на Трампа из-за штурма Капитолия

Сотрудники полиции Капитолия, подвергшиеся нападению и избиению во время штурма здания Конгресса 6 января, подали иск против бывшего президента США Дональда Трампа, его соратника Роджера Стоуна и членов ультраправых экстремистских группировок.

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