Полицейские подали в суд на Трампа из-за штурма Капитолия

Сотрудники полиции Капитолия, подвергшиеся нападению и избиению во время штурма здания Конгресса 6 января, подали иск против бывшего президента США Дональда Трампа, его соратника Роджера Стоуна и членов ультраправых экстремистских группировок.
Сотрудники полиции Капитолия, подвергшиеся нападению и избиению во время штурма здания Конгресса 6 января, подали иск против бывшего президента США Дональда Трампа, его соратника Роджера Стоуна и членов ультраправых экстремистских группировок.
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