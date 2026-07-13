Россиян эвакуировали в ковше трактора из-за паводка в Свердловской области

В Свердловской области из-за сильного паводка эвакуируют жителей и отдыхающих. В сети появились кадры, как людей вывозят из подтопленного санатория «Обуховский» в Камышловском районе в ковше трактора — легковой транспорт не может проехать по затопленной территории.