Россиян эвакуировали в ковше трактора из-за паводка в Свердловской области

В Свердловской области из-за сильного паводка эвакуируют жителей и отдыхающих. В сети появились кадры, как людей вывозят из подтопленного санатория «Обуховский» в Камышловском районе в ковше трактора — легковой транспорт не может проехать по затопленной территории.
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