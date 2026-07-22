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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Тур де Франс». 18-й этап. Гонщики проедут горный маршрут с набором высоты 3900 м и финишем в подъем первой категории

23 июля пройдет 18-й этап веломногодневки «Тур де Франс». «Тур де Франс-2026» 18-й этап Вуарон — Орсьер-Мерлетт 185,2 км Профиль / Карта Начало – 13:50 по московскому времени.

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