Уролог предупредил о вреде одного способа борьбы с импотенцией

Уролог, андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников рассказал, что вакуумная помпа, которую некоторые мужчины используют для лечения эректильно дисфункции, не имеет эффективности и часто вызывает побочные эффекты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии