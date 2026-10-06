⚡️В Крыму социальные льготы продлят в 2027 году Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил о том, что в 2027 году около 95% существующих мер социальной поддержки населения региона продолжат действовать.
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