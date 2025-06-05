НАСА отменяет ряд конференций из-за проблем с бюджетом

Об отмене запланированной на конец июля в Сиэтле конференции по исследованиям и разработкам на Международной космической станции (МКС), объявил Центр развития науки в космосе (CASIS), организация, управляющая Национальной лабораторией МКС, 5 июня сообщает издание SpaceNews.