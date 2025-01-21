Трамп объявил о намерении уволить более тысячи чиновников администрации Байдена

Офис президента США Дональда Трампа намерен в скором времени составить список и уволить более тысячи чиновников, назначенных администрацией бывшего главы Белого дома Джо Байдена, и не соответствующих требованиям нового руководства.
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