Путин подписал закон о запрете продавать энергетики детям

Штрафы за нарушение закона для юридических лиц составят от 300 до 500 тыс. рублей.фото: kremlin.ruПрезидент Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы за продажу детям безалкогольных тонизирующих напитков.
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