Закрыто сербское окно? Белград грозит отменой виз

Сербия закрывает окно в Европу для русских? Страна подумывает о визовом режиме.Сербские власти задумались о введении визового режима с Россией.
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