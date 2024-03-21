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Большая группа ВСУ, сдаавшаяся в плен в районе Марьинки, отказывается от обмена

Большая группа ВСУ, сдаавшаяся в плен в районе Марьинки, отказывается от обмена

Украинские командиры все чаще принимают решение о сохранении личного состава. В районе Георгиевки под Марьинкой группа из 18 солдат 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, попав в ловушку, по приказу командира сдалась в плен российским штурмовикам.

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Комментарии
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vagas Karlito
Как  в кино &quot;Капитан Алатристе&quot; ветераны вперёд!)?? Новобранцы  назад!?)))
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9 час.
лл
лина любимцева
Нам нужно СВОИХ выручать из плена, а пленные не хотят обратно возвращаться на Украину. Оно конечно понятно...но что делать НАМ?!! Свои есть свои!! Я всегда очень рада, когда наших домой обменивают.
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7 час.
Анастасия Гончарова
никто не хочет воевать за зеокраину,поэтому и возвращаться нет ни малейшего желания....их хватают там везде как собак для   стерилизации...
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7 час.

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