Россия уточняет ядерную доктрину. Готовимся к ядерной войне?

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Йемена, комментируя развернувшуюся на Западе дискуссию о применения Украиной ракет «Storm Shadow» для ударов вглубь России, заявил об уточнении ядерной доктрины.
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