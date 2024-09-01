Россия уточняет ядерную доктрину. Готовимся к ядерной войне?

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Йемена, комментируя развернувшуюся на Западе дискуссию о применения Украиной ракет «Storm Shadow» для ударов вглубь России, заявил об уточнении ядерной доктрины.