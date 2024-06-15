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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Титов об Играх дружбы: «Если есть объективные причины, которые мешают провести соревнования, надо не боятся и переносить»

Игры дружбы планируется провести в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября. Есть вероятность, что турнир перенесут на 2025 год.

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