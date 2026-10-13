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Freshworks покупает Torii, чтобы добавить управление расходами на ИИ в корпоративную IT-платформу

Freshworks покупает Torii, чтобы добавить управление расходами на ИИ в корпоративную IT-платформу

Разработчик корпоративного программного обеспечения Freshworks заключил окончательное соглашение о приобретении Torii — компании, которая помогает организациям контролировать использование облачных приложений, лицензий и программных сервисов.

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