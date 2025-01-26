1-й хет-трик Мбаппе – и у «Реала» уже отрыв. +4 от «Атлетико», аж 10 очков до «Барсы»

Страдал «Вальядолид». «Реал», не сильно напрягаясь, справился с «Вальядолидом» – 3:0. Килиан Мбаппе сделал хет-трик и помог нарастить отрыв от «Атлетико», соседи-мадридцы в туре как раз потеряли очки из-за ничьей с «Вильярреалом».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии