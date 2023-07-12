УБИЙЦЕ ДАЛИ УЙТИ: СТРАННЫЕ ДЕВЯТЬ ЧАСОВ ПОСЛЕ РАССТРЕЛА КАПИТАНА-ПОДВОДНИКА РЖИЦКОГО

HotRS Вчера, когда повязали этого Денисенка, по тв была озвучена версия, что заказали родственники. И, как раз таки, вычислили его по камерам. А если причастно СБУ, то убитый сам выкладывал в инет маршрут своей ежедневной пробежки. Если убийца на самом деле Денисенко, то это довольно оперативная работа МВД и ФСБ, чуть больше суток.

Лаврентий Палыч Берия Интересно, чьи родственники? Самого капитана? Денесенко фамилия рогульская явно. Что то не особо верится, что бытовуха. Сходу СБУ как и в случае с журналисткой которую взорвали в РФ на себя взяли это, а позднее опровержение о своей непричастности, это видимо просьба запада, что бы не будоражить западную общественность на кануне саммита НАТО выходками СБУ ненечки. Что то уж странное дело для бытовухи. Так было бы проще в подъезде по голове монтировкой сзади стукнуть и всё. А не киллер профи который знает расположение камер и их угол обзора. Оперативно? Привлекли кучу служб и задействовали сотни человек. Ещё бы, видимо сверху был грозный окрик -"ну ка доложить немедленно".