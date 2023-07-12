ФОТО: SHUTTERSTОСK.СОM Главное управление разведки Украины фактически взяло на себя ответственность за очередной теракт, совершённый его агентами, – убийство бывшего командира подводной лодки Станислава Ржицкого, работавшего в последнее время замначальника мобилизационного отдела Краснодара.
УБИЙЦЕ ДАЛИ УЙТИ: СТРАННЫЕ ДЕВЯТЬ ЧАСОВ ПОСЛЕ РАССТРЕЛА КАПИТАНА-ПОДВОДНИКА РЖИЦКОГО
Комментарии
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HotRS
Вчера, когда повязали этого Денисенка, по тв была озвучена версия, что заказали родственники. И, как раз таки, вычислили его по камерам. А если причастно СБУ, то убитый сам выкладывал в инет маршрут своей ежедневной пробежки. Если убийца на самом деле Денисенко, то это довольно оперативная работа МВД и ФСБ, чуть больше суток.
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6 час.
Лаврентий Палыч Берия
Интересно, чьи родственники? Самого капитана? Денесенко фамилия рогульская явно. Что то не особо верится, что бытовуха. Сходу СБУ как и в случае с журналисткой которую взорвали в РФ на себя взяли это, а позднее опровержение о своей непричастности, это видимо просьба запада, что бы не будоражить западную общественность на кануне саммита НАТО выходками СБУ ненечки. Что то уж странное дело для бытовухи. Так было бы проще в подъезде по голове монтировкой сзади стукнуть и всё. А не киллер профи который знает расположение камер и их угол обзора. Оперативно? Привлекли кучу служб и задействовали сотни человек. Ещё бы, видимо сверху был грозный окрик -"ну ка доложить немедленно".
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6 час.
HotRS
Все, тока что по ящику сказали, признался, что завербовали на Украине. Денисенко беженец с Украины, жил в Туапсе, тренер по какой-то борьбе, типа кёкусинкай, дзю до или после. Имеет какой-то дан. Но киллер из него никакой. Даже от ствола не избавился. В Туапсе живет его дочь. Вот именно, что видимо после окрика. Если бы на месте убитого был бы работяга, то списали бы на успевшего сбежать гастера. Но версия, что замешаны родственники изначально была. Может чтобы не смылся дезу запустили.
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6 час.
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