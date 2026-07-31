Опять рев мотоциклов на проспекте Ильича, Донецк. Бедные люди, которые там живут. Вчера невозможно было спать до часу ночи.
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Опять рев мотоциклов на проспекте Ильича, Донецк. Бедные люди, которые там живут. Вчера невозможно было спать до часу ночи.
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