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Владимир Скачко: Провокация агрессии. Радикалов Зеленского заставляют принуждать Россию к переговорам

Владимир Скачко: Провокация агрессии. Радикалов Зеленского заставляют принуждать Россию к переговорам

Фактическое полупризнание главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка в том, что именно его ведомство ответственно за теракты против политиков и общественных деятелей России, — это всего лишь очередное звено в цепи принуждений России к… переговорам.

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