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Кураторы этой бойни находятся в НАТО, Великобритании и в ИГИЛ. Теракты 23 июня организовали и осуществили профессионалы.

Кураторы этой бойни находятся в НАТО, Великобритании и в ИГИЛ. Теракты 23 июня организовали и осуществили профессионалы.

В день большого православного праздника — Святой Троицы — произошли зверские убийства. Сначала Украина атаковала Севастополь баллистическими ракетами ATACMS.

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