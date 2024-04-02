Опубликован график субботников в Калуге 2024 по районам

Городская управа Калуги опубликовала график проведения субботников по датам и районам. Напомним, что в Калужской области с 4 апреля по 3 мая пройдет месячник по благоустройству, об этом распорядился губернатор Владислав Шапша.
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