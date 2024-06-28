Жителям Петербурга и Ленобласти назвали дни сильной геомагнитной активности в июле

Она может оказать воздействие на работу электроприборов и на людей Космическая погода в июле будет меняться так же активно, как и погода на Земле, что может оказать заметное воздействие на работу различных электроприборов и на людей, сообщили сегодня в пресс-службе комитета по ТЭК Ленобласти.
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