ВИЧ-инфекция . Что нужно помнить

А вы знали, что ВИЧ-инфекция – это заболевание, которое проникает глубоко в иммунитет человека? В результате в организме дополнительно может появиться злокачественная опухоль, и человек через определённое время погибнет.
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