Погоня на скорости 200 км/ч по КАДу с 36 выстрелами и наезд на двух инспекторов обошлись студенту Горного университета в 15 тысяч рублей штрафа «Мегаполис» поинтересовался результатами расследования уголовного дела в отношении 19-летнего водителя «БМВ», который в конце февраля заставил дорожных полицейских гоняться за собой по городским и областным магистралям, стрелять и лечить ссадины с кровоподтеками.