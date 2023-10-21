БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Погоня на скорости 200 км/ч по КАДу с 36 выстрелами и наезд на двух инспекторов обошлись студенту Горного университета в 15 тысяч рублей штрафа

Погоня на скорости 200 км/ч по КАДу с 36 выстрелами и наезд на двух инспекторов обошлись студенту Горного университета в 15 тысяч рублей штрафа

Погоня на скорости 200 км/ч по КАДу с 36 выстрелами и наезд на двух инспекторов обошлись студенту Горного университета в 15 тысяч рублей штрафа «Мегаполис» поинтересовался результатами расследования уголовного дела в отношении 19-летнего водителя «БМВ», который в конце февраля заставил дорожных полицейских гоняться за собой по городским и областным магистралям, стрелять и лечить ссадины с кровоподтеками.

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Комментарии
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МБ
Марина Биченова
Орден мужества Байрамову, судье Героя России!
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12 час.
Vasil Cornev
Я уже стар и счастлив от того, что не увижу как России придет пиздец от таких Судов , чинуш и власти!
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10 час.
СП
Сергей Потемкин
Да... коррупция и бездеятельность  рулят. Олин раз пришлось обратиться в полицию недавно в связи с кражей . Так заболтали и затянули......По ДТП  аналогично...  Куда заносить не знаю. ))
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10 час.

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