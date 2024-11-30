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Мистические места Подмосковья: Девичий Камень и Гусь-Камень

Мистические места Подмосковья: Девичий Камень и Гусь-Камень

Подмосковье издавна считалось краем, где магия природы переплетается с тайнами истории. Одними из самых загадочных мест региона являются Девичий Камень и Гусь-Камень — древние мегалиты, которые хранят в себе множество легенд и мистических историй.

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