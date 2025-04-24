В Рязанской области разработают план транспортного обслуживания населения

Максимальная сумма контракта — 17,5 млн рублей. Среди задач РКПТО — формирование единой тарифной политики; создание условий, чтобы люди предпочитали общественный транспорт личному; устранение необоснованного дублирования маршрутов, приоритет общественного транспорта в дорожном движение; развитие интеллектуальной транспортной системы и сервисов, а также ряд других задач.
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