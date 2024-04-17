Житель Тверской области организовал незаконную рубку деревьев вблизи озера Селигер

В Тверской области сотрудники полиции пресекли серию незаконных рубок. Как рассказали в пресс-службе УМВД региона, 53-летний житель Торжка на основании фиктивных документов организовал рубку вблизи озера Селигер в защитных лесах ГКУ Тверской области «Осташковского лесничество Тверской области».
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