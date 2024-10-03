Вирус убил десятки тигров и львов. Какова вероятность передачи опасного гриппа человеку

За последний месяц на юге Вьетнама погибли десятки тигров и львов, содержащихся в неволе, а анализы показали, что у животных был положительный тест на птичий грипп, сообщили в четверг Министерство здравоохранения страны и государственные СМИ, передает Agerpres.
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