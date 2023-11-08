Экс-гендиректор "Ростова" Белоус назвал интересным матч "Зенита" и "Краснодара"

Бывший генеральный директор "Москвы" и "Ростова", бывший вице-президент "Локомотива" Юрий Белоус заявил, что "Краснодар" будет играть на победу в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и действовать строго от обороны.