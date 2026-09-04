Смоленщина попала в топ регионов по реализации госинициатив здравоохранения

Губернатор Василий Анохин: 100%-й охват пациентов системами непрерывного мониторинга глюкозы – результат совместной работы смоленского облминздрава и федеральных программ Смоленская область вошла в число регионов-лидеров по реализации федеральных инициатив в сфере здравоохранения, обеспечив покрытие системами непрерывного мониторинга глюкозы нуждающихся детей с сахарным диабетом первого типа и беременных женщин с различными формами этого же заболевания.
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