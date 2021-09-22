США потребовали от России увеличить поставки газа через Украину

Госдепартамент США потребовал от России как можно скорее нарастить поставки газа в Европу через Украину, поскольку собственных запасов энергоносителей в европейских странах не хватит для того, чтобы перезимовать.
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