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США потребовали от России увеличить поставки газа через Украину

США потребовали от России увеличить поставки газа через Украину

Госдепартамент США потребовал от России как можно скорее нарастить поставки газа в Европу через Украину, поскольку собственных запасов энергоносителей в европейских странах не хватит для того, чтобы перезимовать.

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