Наставник "Манчестер Сити" Гвардиола о Почеттино: эмоции иногда случаются

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о том, что тренер наставник "Челси" Маурисио Почеттино не пожал ему руку после очного поединка команд, который прошел в рамках Английской премьер-лиги (РПЛ).
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