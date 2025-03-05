Победители конкурса лучших изобретений смогут получить допбаллы к ЕГЭ

Минпросвещения и Минобрнауки совместно со Всероссийским обществом изобретателей и рационализаторов (ВОИР) организуют конкурс лучших изобретений школьников, победители смогут получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ.
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