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Всё о женщинах

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Победители конкурса лучших изобретений смогут получить допбаллы к ЕГЭ

Победители конкурса лучших изобретений смогут получить допбаллы к ЕГЭ

Минпросвещения и Минобрнауки совместно со Всероссийским обществом изобретателей и рационализаторов (ВОИР) организуют конкурс лучших изобретений школьников, победители смогут получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ.

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