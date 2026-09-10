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Царьград

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Кассационный суд обязал Samsung выплатить 370 тыс. рублей жителю Краснодара

Кассационный суд обязал Samsung выплатить 370 тыс. рублей жителю Краснодара

Четвёртый кассационный суд вынес решение в пользу жителя Краснодара, обязав Samsung выплатить более 370 тысяч рублей за дефектный телефон, приобретенный по схеме параллельного импорта.

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