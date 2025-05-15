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МИД РФ: Москва готова к разморозке диалога с Вашингтоном по информбезопасности

МИД РФ: Москва готова к разморозке диалога с Вашингтоном по информбезопасности

Спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов на полях форума "Россия - Исламский мир KazanForum" рассказал, что Москва в рамках нормализации двусторонних отношений России и США готова к "разморозке" дискуссий с Вашингтоном по информбезопасности.

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